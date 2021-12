Aquesta tardor s'ha celebrat la novena edició dels Sopars Maridats. En el marc d’aquesta iniciativa i durant tots els divendres de tardor (des de l’1 d’octubre fins al 3 de desembre), s'han fet 19 àpats confeccionats per binomis formats per un restaurant de La Cuina de L’Empordanet i un celler de la DO Empordà. Tant uns com altres havien treballat conjuntament de forma prèvia per portar a taula la millor combinació entre els plats i els vins que formarien el menú.

Els restaurants participants han estat La Blanca, La Plaça, Aigua Blava, Aradi, Terrassa Terramar, Casamar, SA Cova, Bo.TiC, Aquamare, Aurum, Godard, El Roser 2, Tinars, Vicus, Saó, Es Portal i Diferent, aquests dos darrers per partida doble. Mentrestant, els Sopars Maridats han comptat amb els vins de Pere Guardiola, Brugarol, Vinyes d’Olivardots, Arché Pagès, Maset Plana, Roig Parals, la Vinyeta, Vinyes dels Aspres, Espelt, Perelada, Martín Faixó, Mas Pòlit, Mas Llunes, AV Bodeguers, Mas Oller, Empordàlia, Clos d’Agon, Mas Geli i Hugas de Batlle. Aquest any el fil conductor de la campanya consistia en que els restauradors utilitzessin en els seus menús algun dels productes de la marca de garantia Productes de l’Empordà. Els preus dels sopars han oscil·lat entre els 49 i els 75 euros. En total, els diversos Sopars Maridats han reunit més de 600 comensals, amb una mitjana d’uns 35 assistents a cada àpat. Origen dels ‘Sopars Maridats’ Aquesta campanya va néixer amb l’objectiu d’oferir una proposta gastronòmica en un sentit total: empordanesa i d’alta qualitat. També d’enfortir i consolidar relacions entre els cellers i els restaurants, que són els dos col·lectius que fonamenten la riquesa de la gastronomia empordanesa, així com d’aconseguir dinamitzar el sector en una època de l’any amb menys moviment turístic a la zona que a l’estiu, mobilitzant els públics locals i nacionals.