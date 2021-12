L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i Creu Roja de Palamós han arribat a un acord per la cessió d’un local propietat de l’Ajuntament per instal·lar-hi un Punt d’Atenció Social (PAS). Aquest acord permetrà que Creu Roja utilitzi aquest local, situat al carrer Camp d’en Coll, per prestar diversos serveis que permetin afavorir una atenció adequada a les persones -usuàries de Creu Roja i/o persones derivades des dels serveis socials municipals- en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social, mitjançant accions de suport i promoció social.

Mitjançant aquest acord Creu Roja també gestionarà el Centre de Distribució d’Aliments (CDA) amb les derivacions dels usuaris fetes des de Serveis Socials i amb la finalitat d’oferir un recurs àgil i eficaç que doni resposta al dret fonamental a l’alimentació i a la cobertura de les necessitats bàsiques a la població més vulnerable. El local que l’Ajuntament cedeix a Creu Roja allotjava fins avui el Centre de Distribució d’Aliments. Ara la gestió d’aquest servei, que atendrà entre 60 i 80 famílies, la portarà a terme Creu Roja, que també proporcionarà i coordinarà el voluntariat que s’incorpori al CDA i els oferirà la formació, el suport i l’acompanyament necessaris. Creu Roja Palamós també s’ocuparà del control dels estocs, compres, donacions, registre i entrega dels aliments als participants del projecte. Molt més que un Centre de Distribució d’Aliments El Punt d’Atenció Social (PAS) de Calonge i Sant Antoni treballarà en coordinació amb els Serveis Socials del municipi, de manera que també servirà de suport als Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS). El funcionament d’aquest PAS es farà sempre en col·laboració i coordinació amb l’SBAS, de manera que permetrà complementar alguns dels serveis que ja s’ofereixen actualment a la ciutadania. Així, Creu Roja Palamós es coordinarà amb els Serveis Socials del municipi per posar a disposició de la ciutadania de Calonge i Sant Antoni una cartera de serveis per a persones amb vulnerabilitat social dels àmbits de pobresa, exclusió social i d’immigració que es portaran a terme des del PAS de Calonge i Sant Antoni. El Punt d’Atenció Social tindrà un horari d’obertura de dos dies a la setmana, dimarts i divendres en horari de matins amb suport tècnic per part de diferents professionals de l’àmbit social.