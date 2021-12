L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols porta a aprovació aquest dijous un pressupost de 33 milions d'euros per al 2022 i preveu destinar-ne 12,5 a inversions. Entre els principals projectes, hi ha l'aparcament de Ponent (5 milions); el centre ocupacional Tramuntana (860.000 euros); l'espigó de garbí (431.000 euros) o la reforma de la plaça del Monestir (1,6 milions). També preveu 857.390 euros per fer el cobriment de la riera i 470.000 més per habitatge públic, entre altres actuacions. Els comptes per a l'any vinent tenen com a objectius prioritaris la recuperació social i econòmica i abordar projectes no resolts i que "juguen un paper estratègic en la transformació la ciutat a tots els nivells".

Les inversions previstes tindran dues vies de finançament: la del pressupost del 2022 i les ja finançades durant el 2021 aprofitant la flexibilització dels procediments econòmics dels ajuntaments. A més, l'Ajuntament està a l'espera de saber quines aportacions rebre dels fons Next Generation.