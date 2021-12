Un incendi en un pis de Fonteta ha fet mobilitzar de matinada els equips d'emergències.

El foc ha obligat a desallotjar els veïns del bloc de pisos, que es troba al límit amb la Bisbal d'Empordà.

Les flames han afectat una habitació de l'habitatge i malgrat l'ensurt, no s'han hagut de lamentar ferits. El SEM no ha hagut de fer cap atenció.

L'avís del foc l'ha rebut el 112 quan faltaven 20 minuts per la una de la matinada d'aquest dijous a l'avinguda Puig negre de Fonteta, a tocar amb el límit amb la Bisbal d'Empordà.

Els Bombers s'hi han desplaçat amb cinc dotacions i en arribar han vist que sortia fum blanc d'un dels pisos.

La Policia Local de la Bisbal juntament amb els Bombers han procedit a desallotjar els veïns, 18 persones.

Els Bombers han accedit al pis on hi havia el foc i han comprovat que les flames estaven localitzades en una de les habitacions.

Ventilació

Un cop apagades, han procedit a inspeccionar la resta de l'habitatge on hi havia molt de fum concentrat. Han procedit a ventilar-lo i després, han revisat la resta de l'edifici on no hi ha hagut afectacions malgrat el fum. El que sí que han trobat és que un veí del pis de dalt s'havia confinat a casa amb el seu gos.

Aquest bloc, de planta baixa i dos pisos, compta amb locals comercials als baixos, que no han resultat afectats, segons els Bombers.

Cap a les dues de la matinada, han recollit o tornat als parcs i han donat el servei per finalitzat.