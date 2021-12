Els Mossos d’Esquadra han detingut un home a Sant Feliu de Guíxols per robar en tres cases d’un mateix carrer.

El lladre, que ja ha ingressat a presó, va forçar portes i finestres i va causar nombrosos danys. Fins i tot, va arribar a fer vida en un dels habitatges.

El detingut, amb antecedents, és un veí de la localitat, de 31 anys i de nacionalitat espanyola. L'acusen de ser el presumpte autor de tres delictes de robatori amb força a interior de domicili.

A finals del mes de novembre els Mossos de la Comissaria de Sant Feliu de Guíxols van saber que s’havien produït un nombre inusual de robatoris a domicilis a la zona centre i la part baixa del municipi. Concretament, van rebre les denúncies de tres propietaris d’habitatges situats tots al carrer Goleta a qui els havien entrat a robar.

Tres en dos dies

El 25 de novembre van entrar en dos domicilis, on per accedir-hi el lladre va forçar la persiana i la porta corredissa, així com la porta d’una balconera. De l’interior va sostreure eines i tres ordinadors. També va provocar diversos danys.

El tercer cas es va denunciar el 30 de novembre. El lladre va forçar una persiana, serrant les reixes amb una radial i una finestra. De dins van sostreure un televisor, aparells de música i roba.

Instal·lat en una casa

Els investigadors van concloure que els tres robatoris havien estat comesos per la mateixa persona i que fins i tot havia fet vida uns dies dins d’uns dels domicilis violentats. Després de diverses indagacions, van detenir el presumpte lladre el passat diumenge a la població de Sant Feliu de Guíxols.

El detingut, amb diversos antecedents, va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols el 5 de desembre, qui en va decretar el seu ingrés a presó.