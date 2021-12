El Departament de Drets Socials de la Generalitat ha subvencionat la construcció de 688 habitatges de lloguer assequible a Catalunya; entre els projectes hi ha els 34 pisos de l’habitatge cooperatiu que l’entitat Sostres Cívic està impulsant a Palamós. Ho fa gràcies a la sintonia amb l’Ajuntament de Palamós, que l’any passat va cedir el dret d’ús d’una superfície de mil metres quadrats durant 75 anys perquè s’hi pugui construir l’edifici. En concret, aquest projecte rebrà una subvenció de 954.625,88 euros.

34 pisos amb zones comunes

L’avantprojecte preveu la construcció d’un edifici de 34 habitatges i places d’aparcament, amb un total de 2.590 metres quadrats construïts i distribuïts entre una planta baixa i cinc plantes. Per ara, s’ha previst la construcció de pisos de 55 metres quadrats amb una sola habitació, modificables segons les necessitats del grup impulsor (que és qui constituirà la cooperativa i pagarà un lloguer assequible per viure a l’edifici). També està previst que un 20% de la superfície interior de l’habitatge sigui d’ús comunitari: una sala grossa a la planta baixa, sales petites a cada planta i coberta comuna.

Per tirar el projecte endavant, s’estan organitzant sessions informatives per consolidar aquest grup impulsor. La primera va ser el passat 25 de novembre i està previst que se’n faci una altra al febrer i una, a la primavera. Hi ha la voluntat de començar a construir l’edifici abans d’acabar l’estiu del 2022, quan es tanqui el grup.