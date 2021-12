La Policia Local de Palamós i els Mossos d’Esquadra han detingut el presumpte autor de 10 robatoris a interior de vehicles en només dos dies.

A més, investiguen robatoris més en dos bars i a l'església parroquial. L'últim és el que s'ha produït al centre de culte, on encara la policia està mirant el què s'ha sostret. Aquest matí se l'han trobada regirada i amb alguns danys.

El detingut pels robatoris en vehicles és un home de 39 anys i veí de Palamós. Aquest mateix home prèviament se l'havia detingut ja per fer aquest tipus de robatoris i en dos mesos se sospita que pot ser el presumpte autor d'una trentena de fets similars en tres mesos. Es dona el cas que aquest home havia ingressat a presó i fa poc que n'ha sortit.

La detenció es va fer aquest dissabte i en aquest cas se l'acusa de ser el presumpte autor d'almenys deu robatoris de dijous i divendres de la setmana passada en vehicles estacionats en diversos carrers de la població.

Càmeres

La detenció es va fer després de la investigació portada a terme tant per part de la Policia local de Palamós com dels Mossos d’Esquadra, on ha estat clau les imatges enregistrades per diverses càmeres de seguretat ubicades en espais propers als llocs dels fets.

El resultat d’aquest treball han permès la identificació i detenció de l’autor.

Els furts realitzats, segons informa el consistori, van afectar prop d’una desena de vehicles estacionats en diversos carrers del municipi, als quals l’autor dels fets hi accedia trencant algun dels vidres de les finestres d’aquests cotxes, on posteriorment extreia aquells elements de valor que si podien trobar.

Cap de setmana

La Policia Local de Palamós i els Mossos d’Esquadra també estan investigant els robatoris que s'han produït aquest cap de setmana a l’església de Palamós, i en dos bars de l'avinguda Catalunya i avinguda Onze de Setembre. Els lladres s'han emportat en tots els casos la màquina de la caixa registradora automàtica.La policia sospita que darrere d'aquests fets hi ha un grup especialitzat.

L'últim robatori és el d'aquesta passada matinada, on uns lladres han entrat a l'església parroquial. La Policia Local junt amb els Mossos estan investigant. La policia científica aquest matí ha anat al centre de culte per acabar d'aclarir què s'ha sostret. El què han fet els lladres són danys al temple, segons fonts consultades.