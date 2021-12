Un brot de coronavirus afecta sis pacients de la quarta planta de l’hospital de Palamós. Les persones afectades van ingressar per altres patologies i es van contagiar un cop dins l’hospital. Segons informa SSIBE (Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà) des de diumenge s’han restringit totes les visites a pacients d’aquesta planta. En total, hi ha disset pacients ingressats per coronavirus al centre sanitari.

D’altra banda, la directora assistencial dels SSIBE, Anna Ribera, ha explicat en una entrevista recent a Ràdio Palafrugell que la positivitat de les proves s’està estabilitzant darrerament. A més, ha avançat que Palafrugell serà el punt central de vacunació entre els infants i l’acció també es durà a terme a espais annexos a les escoles en horari de tarda. Respecte a la vacunació en general, detalla que l’administració de primeres i segones dosis ha crescut un 10% des de la implantació del passaport Covid a restauració, gimnasos i residències. Cas d’òmicron al Baix Empordà Finalment, Ribera ha assegurat que els SSIBE van detectar un cas d’Òmicron fa unes setmanes. Corresponia a una persona que provenia de Sud-àfrica però es va aïllar de seguida. De fet, la directora assistencial afirma que Salut seqüencia PCRs i s’encarrega directament del seguiment d’aquests casos concrets.