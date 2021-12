La regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni obre avui el període de votació per triar el projecte guanyador dels Pressupostos Participatius 2022. Des d’avui i fins al 9 de gener la ciutadania pot triar el projecte guanyador, d’entre els 7 projectes que han arribat a la fase final de votació. La votació es pot fer online a vota.calonge.cat o presencialment a les oficines d’atenció ciutadana, els pavellons d’esports i les biblioteques de Calonge i Sant Antoni. El projecte guanyador serà el que s’executarà l’any vinent, i l’Ajuntament hi destinarà fins a 125.000€, un 25% més que en els pressupostos participatius de l’any passat. En aquesta fase final poden votar els majors de 16 anys empadronats al municipi, i també els titulars i cotitulars de segones residències.

La fase final de votació es tancarà el 9 de gener. Els projectes que han arribat a la fase final, després de la primera volta de votació són: la millora de les instal·lacions del camí de ronda i els accessos a les platges i les caletes; la creació d’un gran parc per les famílies a Sant Antoni, el projecte d’horts urbans comunitaris i ecològics; la instal·lació de mobiliari específic per a colònies de gats ferals; la millora dels parcs infantils; la instal·lació de cadires fixades a terra a l’entrada de l’aigua de les platges per a persones amb mobilitat reduïda i els passos de vianants accessibles elevats al nivell de les voreres.

Els 7 projectes que arriben a aquesta fase final de votació van ser escollits en una primera volta de votació, en la qual van participar un total de 607 persones. Els Pressupostos Participatius 2022 van començar amb el període de presentació de propostes, quan es van recollir 116 propostes presentades per la ciutadania. Aquestes propostes, un cop validades per part dels serveis tècnics municipals, es van agrupar en 39 propostes que van passar a la primera volta de votación per triar 7 projectes finalistes. Ara, les 7 propostes escollides per la ciutadania arriben a la fase final de votació que determinarà el projecte guanyador dels Pressupostos Participatius 2022, pel qual es destinaran 125.000 euros del pressupost municipal d’inversions, un 25% més respecte a l’any passat.