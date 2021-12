Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Palamós estan investigant qui hi ha al darrere de tres robatoris ocorreguts en poques hores de diferència a la població. El més recent va succeir ahir de matinada a l’església parroquial de Palamós, on després de regirar-ho tot, els lladres es van emportar uns 50 euros de botí. Els altres dos assalts han tingut lloc el cap de setmana, en dos bars de la població. En els dos casos, els lladres s’han emportat les caixes registradores automàtiques.

El robatori de l’església parroquial de Palamós es va produir ahir de matinada i els responsables se’n van adonar en el moment d’obrir el temple al públic ahir el matí. En veure que els havien forçat el pany de la porta principal del carrer Ave Maria i, van alertar la Policia Local que també va activar els Mossos d’Esquadra. Fonts parroquials, van explicar ahir que el robatori va ser més dur pels danys causats i el remenament que no pas el botí. De fet, els lladres van aconseguir arreplegar uns 50 euros que tenien en metàl·lic i fraccionats en els despatxos.

Danys en una ceràmica

Els lladres van també intentar arrencar unes peces de ceràmica històriques del segle XVII però no ho van aconseguir i van causar-hi petits danys, que haurien de ser fàcils de reparar. D’altra banda, també van intentar emportar-se els diners de la caixa on es deixen donacions dels fidels però no van poder obrir-la ni emportar-se’ls. El que sí van fer és regirar tots els despatxos de la parròquia i i destrosses en els panys. En canvi no van tocar res de la zona on es fa l’eucaristia.

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local estan investigant els fets. Les càmeres de vigilància de la zona poden ser una peça clau per a la resolució del robatori.

Aquest temple havia estat objecte d’un robatori fa un parell d’anys però des de llavors no n’hi havia hagut.

Robatori

La policia també està investigant més robatoris a Palamós i tots dos del cap de setmana. Que han tingut lloc en dos bars de l’avinguda Catalunya i avinguda Onze de Setembre. Els lladres s’han emportat en tots els casos la màquina de la caixa registradora automàtica.La policia sospita que darrere d’aquests fets hi ha un grup especialitzat.

En un dels casos van entrar-hi quatre encaputxats, que van trencar l’accés al bar i van emportar-se la màquina. En altre cas, a banda de la caixa també van emportar-se diners de la caixa de tabac.

Les màquines automàtiques són un reclam pels lladres, que darrerament han fet diversos cops a les comarques gironines.