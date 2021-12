La constructora lleidatana Sorigué reurbanitzarà Mas Toi a Sant Feliu de Guíxols, després que aquesta urbanització porti gairebé quinze anys abandonada. Els edificis van quedar a mig fer amb la sacsejada de la crisi financera del 2008 i des de llavors, no s’hi ha fet res més tot i haver anat canviant de propietaris. Segons fonts municipals, Sorigué va adquirir-ne prop del 80% fa un parell d’anys.

Ara, la constructora té previst començar l’actuació a principis de l’any que ve, un cop l’ajuntament li hagi concedit els permisos perquè es pugui urbanitzar la zona alhora que s’enderroquen les construccions malmeses que van quedar a mig fer. Així ho confirma el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Josep Saballs, que afegeix que s’haurà de fer nova tota la xarxa de clavegueram i també la línia elèctrica.

Al llarg d’aquests anys d’abandonament, la zona ha patit problemes d’ocupació i de vandalisme (amb saquejos com l’extracció de part del cablejat elèctric i pintades dins dels edificis). Aquesta situació ha provocat malestar entre els habitants de la urbanització veïna El Vilar d’Aro que, com avançava el Diari de Girona l’estiu passat, denunciaven insalubritat per l’acumulació de residus, malestar de les voreres, deixadesa i inseguretat per les cases abandonades.