Macrobatuda antidroga i contra la immigració il·legal en locals de Sant Feliu de Guíxols.

Agents de la Policia Nacional van liderar aquesta operació policial on també van participar la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, guies canins de Sils i Caldes i la Guàrdia Civil.

El dispositiu policial, que es va fer a finals de mes de novembre, es va centrar sobretot en bars del centre municipi on tenien la sospita que hi podia haver consum i tràfic de drogues així com la presència de ciutadans estrangers en situació irregulars a Espanya.

L'ampli desplegament es va fer al vespre del dia 28 i va comptar amb nombrosos policies sobre el terreny de diverses unitats del cossos participants. Es van fer entrades als locals i van localitzar persones que portaven droga al cim. En total, van aixecar 20 actes per tinença de cocaïna, haixix, marihuana, MDMA i èxtasi.

Per altra banda, el CNP també va trobar persones en situació irregulars. Concretament, va localitzar 14 immigrants en situació il·legal, als quals va obrir expedient per expulsar.

A banda, la policia també va aixecar actes per tinença d'armes blanques a via pública.

Per la seva banda, la Policia Local també va aixecar nombroses sancions per incomplir normativa de la Covid, ja que no es respectava. I la Guàrdia Civil per infraccions al règim fiscal i contraban.