Calonge i Sant Antoni acull avui la segona edició de les jornades de formació sobre turisme. Enguany aquesta jornada, que té lloc al Palau Firal de Sant Antoni, es centra en la innovació, la transformació digital i la sostenibilitat, donant a conèixer les oportunitats i els reptes pel turisme 2022. La jornada s'ha obert amb l'acte inaugural a càrrec del regidor de Turisme, Joan Caner, i a llarg del dia hi participaran ponents d'alt nivell del sector turístic. La jornada comptarà amb la participació de José Antonio Donaire, Tirso Maldonado, Marc Grijalvo, Elia Guardiola i Jaume Marín. La formació es tancarà aquesta tarda amb una taula rodona en la que participaran diferents empreses amb projectes turístics innovadors.

La jornada sobre innovació, transformació digital i la sostenibilitat ha començat a les 9 h del matí amb l'obertura per part de Joan Caner, regidor de turisme de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, i ha continuat amb la ponència sobre els reptes del nou turisme , a càrrec de José Antonio Donaire, doctor en geografia i professor titular de la Facultat de Turisme de la UdG. La formació continuarà amb la ponència sobre la transformació digital titulada ‘Els 8 habilitadors de la transformació digital en l’empresa turística’, a càrrec de Tirso Maldonado, soci - director de Socialtec i especialista en transformació digital i en el desenvolupament de models de negoci emprant noves metodologies i les TIC.

La transició energètica és un altre dels temes que abordarà aquesta jornada. Marc Grijalvo, doctor en Turisme, Dret i Empresa i Soci - Consultor de BIM Consultors, parlarà de ‘La transició energètica com a palanca de competitivitat turística’.

Per altra banda, Èlia Guardiola, CEO de Serendipia by Èlia Guardiola i fundadora de l’Escola StoryEmotion, especialitzada en Màrqueting Emocional i Experiencial, Storytelling i StoryExperiencie, oferirà la xerrada ‘Preguntes incòmodes per a resultats meravellosos’.

A la tarda serà moment per la innovació, amb Jaume Marín, expert en màrqueting turístic, formador, mentor i consultor d’empreses i destinacions turístiques. Marín serà el protagonista de la sessió introductòria de ‘La innovació, element indispensable en entorns complexes, incerts i volàtils’. Seguidament, tindrà lloc una taula rodona amb empreses i experiències turístiques innovadores, en la que hi participaran Can Buch, empresa especialitzada en ecoturisme amb Gerard Bofill (propietari); Apartaments Gibert amb Judith Gibert; Deltaic, especialtizada en ecosistema verd amb Daniel Montoya (CEO) i Operació Platja Innovadora amb Marta Farrero, directora del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

La jornada de formació Innovació, transformació digital i sostenibilitat, oportunitats i reptes pel turisme 2022 està organitzada per l'Àrea de Turisme de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.