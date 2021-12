Les Oficines de Turisme de l’Estartit i Platja d’Aro han instal·lat cadascuna un bucle magnètic, un aparell d’audiofreqüència que permet millorar la comunicació amb persones que pateixen discapacitat auditiva. La iniciativa està emmarcada dins del Pla d’Accessibilitat Turística del Baix Empordà, impulsat el 2019 per l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal, que treballa per posicionar la comarca com a destinació inclusiva. «Amb aquest programa intentem millorar l’atenció a tota la comarca», diu Montse Nualart, tècnica de Turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà.

El bucle magnètic no serveix per sordesa completa, però pot ser utilitzat per qualsevol persona que porti audiòfons o implants coclears. El sistema emet senyals magnètics sense fils que recull l’audiòfon i es col·loca en la posició T, que molts ja porten incorporada. D’aquesta manera, el bucle filtra els sorolls de fons no desitjats. A més, pot ser fet servir per molts usuaris al mateix temps.

Dúnia Oliveras, regidora de Turisme de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, explica que «a vegades relacionem el terme accessibilitat només en termes mobilitat i va molt més enllà d’això». Per això, la regidora assegura que Torroella té la voluntat d’incorporar més dispositius d’audiofreqüència per millorar la comunicació amb persones amb discapacitat auditiva. Per la seva banda, Jenny Xufré, regidora de Turisme de l’Ajuntament de Platja d’Aro, assenyala que esperen «servir d’exemple perquè més municipis incorporin l’aparell que no té un cost gaire elevat (ronda els 200 euros)».

El primer equipament a fer-ho va ser el Consell Comarcal del Baix Empordà, el passat mes d’abril, que va incorporar dos d’aquests aparells sonors; en va posar un de mòbil (com el que han adquirit els ajuntaments de Torroella de Montgrí i de Platja d’Aro) a la recepció del Consell Comarcal i un de fix, a la Sala de Plens.

A l’estiu, l’Oficina de Turisme de Platja d’Aro es va convertir en el segon equipament públic comarcal a disposar de l’aparell i aquesta setmana, s’hi ha sumat el Punt d’Informació de l’Estartit. «No és obligatori anar tots a la mateixa velocitat, però és important millorar l’accessibilitat i que a poc a poc es vagin fent incorporacions i canvis en aquesta línia. Com més establiments hi participin, millor», explica Xavier Dilmé, conseller de Turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà.

Dilmé, a més, deixa clar que aquesta és «una aposta que es fa coordinada amb el sector privat, al que es proposa que se sumi al projecte i faci canvis en línies d’accessibilitat». De moment, hi ha un hotel a Sant Feliu de Guíxols que ha incorporat aquest aparell per millorar la comunicació amb persones que tenen dificultats auditives. I altres establiments estan fent millores per adaptar-se a diferents tipus de discapacitats. «El sector ha entès que aquesta adaptació s’ha de fer», expressa el conseller.

Per destacar aquest esforç i oferir un ventall de possibilitats a clients que requereixin espais adaptats, s’ha promogut un segell comarcal en matèria d’accessibilitat. Una empresa externa especialitzada verifica la certificació d’equipaments i serveis turístics segons l’oferta. Ho fa atorgat cinc etiquetes, un cop superada la visita d’inspecció i validació: discapacitat visual, discapacitat auditiva, en cadira de rodes, mobilitat reduïda o necessitats especials per a les famílies. «És la garantia que tenen els clients per assegurar-se que trobaran el que necessiten abans d’arribar», diu Dilmé. En paral·lel, s’organitzen cursos de sensibilització i formatius.