El Consell Comarcal del Baix Empordà ha presentat el pressupost per al 2022, que augmenta en més de dos punts el de l’exercici anterior. Segons explica l’organisme, està alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i se centra en tres àmbits. En l’àmbit social, pretén garantir la igualtat d’oportunitats de la població de la comarca i treballar per la disminució o eliminació de les bretxes socials així com treballar per la inclusió social dels col·lectius vulnerables. En l’àmbit econòmic, persegueix diversificar l’economia de la comarca de forma sostenible, respectuosa amb el territori i coherent amb els ODS, promovent la generació d’ocupació de qualitat. Finalment, en l’àmbit relacional vol assistir als municipis del Baix Empordà per oferir el seu creixement sostenible.El pressupost destina més de la meitat dels recursos a l’acompanyament social, com són a les àrees del Centre Tramuntana, Ensenyament, Benestar Social i Habitatge.