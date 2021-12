El Premi Peix Fregit de Palafrugell guardonarà aquest any la trajectòria de l’empresari del sector del turisme, Martí Sabrià Deulofeu. L’entrega tindrà lloc el diumenge 19 de desembre, i també s’hi entregaran els guardons Palafrugellenc de l’Any i es presentarà el llibre Crònica d’un any 2021. El desembre del 2020, la presentació del llibre i l’anunci dels guardonats amb els Premis Peix Fregit es va haver de fer de manera virtual, a causa de la pandèmia. En la gala del 19 de desembre s’entregaran, doncs, els guardons corresponents al 2020 i al 2021.

El nom de Martí Sabrià ressona fort a la indústria turística catalana. Aquest any s'ha jubilat deixant un llegat d'iniciatives turístic-culturals a Palafrugell i al Baix Empordà, com ara el Festival de Cap Roig, la campanya gastronòmica de La Garoinada, la Cantada d'Havaneres de Calella, les Diades de Tardor o Ia Nit de Jazz. Impulsor també del Patronat de Turisme de Palafrugell i de l'Aula Gastronòmica de l'Empordà, ha exercit durant més de quatre dècades com a director del Grup Costa Brava Centre. Tots aquests anys dedicats a la gestió turística l'han convertit en un dels assessors del sector més reputats del país, segons recull una nota de l’Ajuntament.

Durant el mateix acte es lliuraran també els premis a Palafrugellenc de l’Any, que enguany seran lliurats a: Rosa Jorba Duran, mestra pastissera, cuinera i copropietària del restaurant Pa i Raïm; Conxa Saurí Ros, per la seva tasca a l’Arxiu Municipal en la conservació, consulta i difusió de documents i imatges que relaten la crònica de la vida de Palafrugell; Nacho Pascual Cereceda, responsable de l’àrea bàsica de salut de Palafrugell; Eva Buenaventura Margalef, per la iniciativa ciutadana Jo camino, jo recullo. També el rebran Ràdio Capital, associació sense ànim de lucre; Agustí Fernández Carretero, per a consecució de la declaració del Carroussel Costa Brava com a Element Festiu Tradicional d’Interès Nacional; Carme Farrarons Torró, per la promoció de la literatura i l’art local; Mariona Reig Massot, mestra jubilada; Jordi Rubau, Josep M. Batlle i Jordi Grau, del grup d’havaneres Arjau; Teresa Juvé Acero, escriptora i pedagoga que continua, als seus cent anys, amb la passió per escriure; i Lluís Molinas Falgueras, escriptor, periodista, editor, col·leccionista i, sobretot, una persona estretament vinculada al món del teatre amateur de Palafrugell.

Finalment, el premi a la Millor Iniciativa de l’Any 2021 recau en l’Agrupació Excursionista de Palafrugell. També hi haurà una menció especial per a Ràdio Palafrugell, en l’any del seu 40è aniversari.

«Crònica d’un any»

L’acte, organitzat per l’Equip Crònica d’un Any i Edicions Baix Empordà, amb el suport de l’Ajuntament de Palafrugell, presentarà també el llibre Crònica d’un Any. Aquesta obra recull les notícies que han tingut lloc a la vila al llarg dels darrers dotze mesos, amb un munt d’il·lustracions. La presentació del llibre d’enguany, que arriba a la 39a edició, anirà a càrrec de l’escriptor Miquel Martin. L’acte serà a porta tancada i només s’hi podrà accedir amb invitació.