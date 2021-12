Una vuitantena d'animalistes s'han manifestat a Palau-sator per reclamar "justícia" pel gos mort a trets per part d'un home fa dues setmanes. Els concentrats han sortit de Fontanilles, el poble veí, i han recorregut els dos quilòmetres i mig fins a tocar de l'entrada de la finca on van tenir lloc els fets i que està plena de pomeres i inclou un restaurant. Tot plegat, per reclamar "justícia per en Llamp", el cadell de nou mesos que aquest veí de 58 anys de Gualta va matar i que, arran d'això, està sent investigat pels Mossos per un presumpte delicte de maltractament animal. Els manifestants han reclamat també que es revisi el procediment per expedir permisos d'armes i que s'endureixin els requisits.

Equipats amb pancartes i amb crits de 'Justícia per en Llamp' els manifestants han sortit de l'aparcament de Fontanilles i han caminat escortats pels Mossos dos quilòmetres i mig fins a l'entrada de la finca. Un cop allà han deixat flors en record del gos mort fa quinze dies i han llegit un manifest. La portaveu dels convocants, Marta López, ha demanat que "l'assassí d'en Llamp pagui pel que ha fet" i ha reclamat que es revisin els requisits per portar armes. "Demanem que s'endureixi i que no tothom pugui portar una escopeta. El que ha passat és molt greu i no es pot tornar a repetir, aquest cop ha estat un gos, però la següent pot ser una persona", ha assenyalat. López ha deixat clar que es tractava d'una concentració "pacífica", però es mostra contundent en la reivindicació. "Volem que la gent sàpiga què ha passat i per això ens hem manifestat", ha remarcat. Poc després d'arribar al punt on suposadament havia d'acabar la manifestació, els concentrats han decidit seguir endavant, malgrat que els Mossos els han demanat que no ho fessin per evitar conflictes. Els manifestants s'han quedat en un punt allunyat del restaurant, però ja dins de la finca advertint als clients que entraven dels fets que van passar. Només s'ha viscut un moment puntual de tensió quan un conductor amb un nen a dins ha increpat els animalistes. Els Mossos li han recriminat l'acció i li han ordenat seguir, però s'hi ha negat i els manifestants han començat a cridar "assassins", mentre l'home s'hi enfrontava amb gestos. Finalment, la tensió s'ha calmat i no ha anat a més. El restaurant se'n desmarca El restaurant afectat ha emès un comunicat on han deixat clar que es desmarquen de l'actitud de la persona que va matar el gos. "La situació s'emmarca dins d'una actuació individual i no té en absolut relació amb la gestió de Mooma, ni amb les seves conviccions i valors. Els fets no representen als més de 50 professionals que treballen amb il·lusió i esforç cada dia per oferir el millor servei possible i una experiència inoblidable als clients, des de la professionalitat i la proximitat", assenyala l'escrit. El restaurant també ha reiterat la "ferma condemna" a qualsevol acte de maltractament animal i respecta la manifestació, però assegura que "no té cap responsabilitat amb l'incident". Els fets van passar fa dues setmanes quan un home, vinculat a la propietat, va matar a trets un cadell de gos de 9 mesos que havia entrat a la finca. Ara està investigat pels Mossos per un delicte de maltractament animal.