L’Ajuntament de Torroella de Montgrí va aprovar dijous, en sessió de Ple, els pressupostos municipals per al 2022, que pugen a un total de 19,8 milions d’euros. Van aprovar-se amb els vots a favor d’UPM i ERC, a l’equip de govern; i els vots en contra de Junts, CUP i Compromís, LEST i Ciutadans, a l’oposició. Segons fonts municipals, els eixos bàsics continuaran essent la contenció fiscal, la reducció de l’endeutament, o el suport a la reactivació econòmica post-covid i el benestar social. En aquesta línia, el regidor d’Hisenda, Josep Martinoy, va explicar que s’ha assolit «el percentatge d’endeutament més baix dels darrers 20 anys; la previsió per al 2022 és que aquesta xifra se situi en el 39,3 %, quan el 2017 era del 62,2 %».

A més, s’ha decidit no apujar els impostos (es continuaran fraccionant en 3 rebuts) ni les taxes municipals, i mantenir tant les bonificacions com els ajuts. Inversions Torroella preveu destinar un total de 2,1 milions d’euros del pressupost a inversions en millores de la via pública, d’equipaments i de serveis. La partida més elevada, de 950.000 euros, correspon al cofinançament de les primeres actuacions que s’executaran del Pla de Sostenibilitat Turística. També es preveu destinar 290.000 euros a adquirir equipaments públics, 150.000 euros en participació ciutadana, 100.000 euros en millora en el servei de recollida i transport d’escombraries i 120.000 euros en projecte d’urbanització i reparcel·lació de la urbanització els Griells. A més, per al 2022 es transferiran 762.353,76 euros del pressupost municipal a l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit.