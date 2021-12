La Bisbal d’Empordà acaba de presentar el videojoc La Bisbal d’Empordà. Vent, terra, foc i aigua, descarregable gratuïtament. Aquesta versió virtual del municipi ha estat creada per la productora Vortex Films, amb el suport de l’Ajuntament i de la Federació del Comerç de la Bisbal d’Empordà. El rodatge es va fer com si es tractés d’una pel·lícula interactiva en HD, amb imatges reals amb totes les realitzacions fetes al municipi i creades originalment en català. A més, a tall de banda sonora, també compta amb una versió de la cançó El càntir arranjada, interpretada i enregistrada per l’alumnat i professorat de l’Escola Municipal de Música Conrad Saló.

Per tal de desenvolupar-ho, Vortex Films va establir contactes amb les entitats del municipi perquè tothom pogués aportar-hi el seu granet de sorra i ser-hi representat. En aquest sentit, es va fer un càsting per escollir alguns dels actors i actrius que han acabat configurant el repartiment.