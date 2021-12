L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni destinarà 82.543,46 € en el projecte de xarxa ciclista entre els nuclis de Calonge i Sant Antoni, que ha de permetre millorar la connexió dels carrils per a bicicletes, les xarxes ciclistes i les vies verdes existents, a fi de vetllar per una mobilitat sostenible i a més de facilitar la connexió amb altres vies ja existents fora del terme municipal. Les actuacions, doncs, permetran millorar la mobilitat intermunicipal entre els termes municipals de Castell-Platja d’Aro i Palamós. Les obres, que van començar el 8 de novembre i tindran una durada aproximada de tres mesos, han estat adjudicades a l’empresa Girod Service SL.

El Projecte de xarxa ciclista entre els nuclis de Calonge i Sant Antoni complementa el Projecte de via verda entre els nuclis urbans de Castell-Platja d’Aro i Sant Antoni de Calonge, promogut per part del Consorci de les Vies Verdes de Girona. Té un itinerari aproximat de 6,7 km de longitud, i està dissenyat perquè la major part del recorregut discorri per camins, vorals de carrers i carrils bici ja existents, a excepció d’alguns trams de nova creació, que es crearan en espais ja disponibles. Actualment, la connexió a peu o amb bicicleta entre les poblacions dels nuclis de Sant Antoni de Calonge, Torrevalentina i Calonge es realitza majoritàriament per l’avinguda de la Unió. La xarxa ciclista s’inicia on finalitza la via verda, pròxima al pas subterrani existent a l’avinguda Andorra. La connexió amb el terme de Palamós també permetrà donar-li continuïtat a la via verda de Palamós a Palafrugell existent. També es facilitarà l’accés dels usuaris de la via, al nucli de Calonge, on es realitzarà una zona de parada.

La construcció d’una xarxa ciclista que connectarà amb la via verda, enllaçarà els nuclis de Platja d’Aro del terme municipal Castell-Platja d’Aro i el nucli de Sant Antoni, del terme municipal Calonge-Sant Antoni, amb el nucli de Calonge. Posteriorment, la via permetrà tornar a l’altre costat de Sant Antoni de Calonge, on existeix, en el límit de terme amb Palamós, la zona esportiva mancomunada entre Palamós, Vall-llobrega i Calonge-Sant Antoni. A més de ser un itinerari de connexió d’altres vies ciclistes i d’unió amb els nuclis de Torrevalentina, Calonge i Sant Antoni, permetrà arribar a zones escolars (CEIP Pere Roselló, CEIP La Sínia i l’IES Puig Cargol), zones esportives (MES Gavarres, Camp de Futbol Calonge, Camp de Futbol Sant Antoni, pavelló de Calonge, pavelló de Sant Antoni), zones verdes amb activitats (Parc Mòbil Sínia, Zona millora mobilitat PAEC i pista polivalent Sant Antoni Est) i el Palau Firal. L’itinerari permetrà que una tipologia molt variada d’usuaris, no motoritzats, gaudeixin d’un espai de lleure i a la vegada millorar la qualitat dels seus desplaçaments, contribuint així amb la reducció de gasos amb efecte d’hivernacle.