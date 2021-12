L'hospital de Palamós ha desprogramat les cirurgies amb ingrés no urgents arran de l'evolució de la pandèmia de la covid-19. En aquests moments, el centre té 17 pacients ingressats amb la malaltia, un 20% del total. A més, en l'última setmana els centres integrats al Servei de Salut Integrats Baix Empordà han realitzat un 26% més de proves diagnòstiques i el nombre de positius ha augmentat un 35% respecte de l'anterior. Pel que fa al brot detectat a la quarta planta de l'hospital i que ha afectat 10 pacients i tres professionals, el centre va prendre les mesures d'aïllament i cribratges i ja fa més de deu dies que no es detecten nous positius. A hores d'ara, hi ha un total d'11 professionals positius i aïllats al centre hospitalari.

A Palamós Gent Gran, hi ha 11 pacients ingressats per covid-19. L'última setmana han incrementat un 50% els ingressos per aquesta malaltia al centre.