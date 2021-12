Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones per suposadament haver segrestat durant nou dies l'amo d'un locutori de Palamós (Baix Empordà) i reclamar-li un deute de 15.000 euros. Segons ha avançat el programa 'Planta Baixa', els fets es remunten al 13 de novembre. Aquell dia la víctima va rebre la trucada d'un individu, conegut amb el sobrenom de 'Jaime', que li va demanar que anés a un pis del municipi. Quan hi va arribar, el van tancar en una habitació i el van lligar amb cinta americana. El propietari del locutori, que segons 'Planta Baixa' és conegut per haver fet petites estafes, va estar-se allà nou dies. La Unitat Central de Segrestos i Extorsions el va alliberar quan el duien a buscar diners a una entitat bancària de Palamós.

El cas, que investiga un jutjat de la Bisbal d'Empordà, es remunta al dia 13 de novembre. La víctima és un jove pakistanès, que fa poc acaba de tornar al seu país, i que regentava un locutori al municipi. Aquell dia, va rebre la trucada d'un home marroquí, conegut amb el sobrenom de 'Jaime', demanant-li que anés fins a un pis del carrer Adrià Álvarez. Quan el noi va arribar al domicili, es va trobar cinc persones a l'interior. El qui li havia trucat va entrar-hi uns vint minuts després, el va portar fins a una habitació i li va dir que es quedaria allà retingut fins que no li tornés un deute de 15.000 euros. A partir d'aquí, segons explica 'Planta Baixa', el van lligar amb cinta aïllant, el van deixar tancat i li van prendre dos telèfons mòbils que duia al damunt. La víctima, però, en portava un altre sobre, amb el qual va aconseguir enviar la seva ubicació a un amic. El marroquí, però, va aconseguir assabentar-se'n, li va trencar el terminal i, segons ha denunciat la víctima, el va colpejar (de fet, a la causa consta un comunicat de lesions, tot i que no són massa greus). Nou dies de captiveri El jove va passar-se nou dies tancat a dins del pis. Segons va assegurar, durant el captiveri, només li donaven aigua i poca cosa per menjar. Els agents de la Unitat Central de Segrestos i Extorsions dels Mossos el van alliberar el 22 de novembre, quan el portaven a un banc de Palamós a retirar diners. Aquell mateix dia, la policia també va detenir les quatre persones vinculades amb el segrest. El jutjat de la Bisbal d'Empordà que investiga els fets ha declarat la causa parcialment secreta. Entre d'altres, s'està investigant ara quin era l'origen del deute (aquí, un dels principals detinguts ha reconegut que la víctima els devia diners). Segons 'Planta Baixa', a la víctima se la coneix per haver comès estafes des del locutori (per exemple, dient que canviava bateries dels mòbils quan en realitat no ho feia). També se sap que deu diners a diferents persones i que havia demanat préstecs que, com ha explicat el programa de TV3, després no tornava.