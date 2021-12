El comprador de l’antiga Base Loran de l’Estartit és Jean Philippe Cortez, un ciutadà francès, que assegura que vol rehabilitar els edificis que ocupaven els Guardacostes dels Estats Units per viure-hi però també per fer un museu visitable per recuperar la memòria d’aquest indret. Així ho va assegurar en declaracions a TV3, on també va revelar que el director del parc natural està al cas del projecte. Diari de Girona no va poder confirmar aquest extrem ni amb els responsables del parc ni del departament d’Acció Climàtica.

Els terrenys de més de 35 hectàrees on es va instal·lar la base Loran eren de propietat municipal i van ser expropiats per l’Estat als anys 60 del segle XX, per cedir-los als EUA, que hi va instal·lar una estació de telecomunicació per guiar els vaixells al Mediterrani. La base va tancar les portes l’1 gener del 1995 i, des d’aleshores, les edificacions s’han anat degradant.

Des que va deixar de funcionar, el municipi ha intentat recuperar els terrenys municipals expropiats durant el franquisme, però Defensa sempre es va negar a fer-ho de forma gratuïta. Finalment, després de fracassar diverses subhastes, va tancar un acord amb Jean Philippe Cortez.

Des del moment en què en va tenir coneixement, l’ajuntament va demanar al departament d’Acció Climàtica que exercís el dret de retracte, que li permetria recuperar la propietat dels terrenys. De moment, encara no han rebut cap resposta per part de la conselleria que té la gironina Teresa Jordà com a titular.

Les pretensions de Cortez de rehabilitar la base per fer-hi un habitatge i un museu no només topen amb l’oposició municipal, sinó que també seria impossible segons la normativa. L’alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, assegura que «una cosa és mantenir un edifici perquè no caigui o es degradi, i una altra és destinar-ho a habitatge o museu, uns usos que no estan contemplats en la normativa urbanística municipal».

Colomí afegeix que el nou propietari encara no ha parlat amb el consistori, però adverteix que, si cal, el cas arribarà a la justícia. L’acalde també alerta que no toleraran s’hi facin obres sense permís.