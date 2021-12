L’Ajuntament de Palamós obrirà al municipi una nova zona d’estacionament gratuïta per a uns 200 vehicles, que se situarà al costat de la futura estació d’autobusos, ubicada al sector sud del Pla de Sant Joan.

El pressupost municipal de 2022 ja té prevista una partida de 30.000 euros per a l’adequació de nous aparcaments al municipi, que se sumaran als 50.000 euros que inclou el pressupost d’enguany. Una part d’aquest pressupost global anirà destinat a la realització d’aquest nou equipament que, segons la previsió, s’obrirà durant el segon semestre de l’any vinent.

La setmana passada representants municipals i els propietaris del terreny van signar, de moment, el lloguer pels pròxims quatre anys.

Aquests terrenys tenen una superfície global de prop de 9.000 metres quadrats dels quals està previst utilitzar-ne la meitat per l’aparcament. L’Ajuntament de Palamós no descarta poder ampliar progressivament la capacitat d’aquest equipament arranjant la resta de la parcel·la disponible, si les necessitats de més estacionament en aquesta zona ho requereixen.

La superfície del nou aparcament serà de sauló i l’accés es realitzarà des del carrer de Santiago Bañeras i també des del nou carrer que connectarà amb l’estació d’autobusos.

Aquest nou espai d’estacionament se sumarà als dos aparcaments gratuïts que ja hi ha en aquest àmbit. Un ubicat en paral·lel al carrer de Santiago Bañeras i amb capacitat per a uns 120 vehicles; i l’altre situat al final del carrer de la Font on poden aparcar uns 25 cotxes.