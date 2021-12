Atesa la situació sanitària actual derivada de la pandèmia de Covid-19, l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha decidit suspendre el Parc Infantil de Nadal (PIN) d'enguany, alhora que cancel·lava també el Ball de Nadal. D'una banda, estava previst que el Parc Infantil tornés a oferir a la mainada del municipi un ampli ventall d'activitats i propostes paral·leles durant aquestes festes. El PIL començava l'activitat el pròxim dilluns dia 27 de desembre i s'allargava fins dimecres 29, únicament en horari de tardes.

D'altra banda, el Ball de Nadal, organitzat per l'entitat municipal dels Dracs, s'havia de tornar a celebrar aquest 2021 la nit del 25 de desembre al Pavelló Firal. L'Ajuntament havia contractat les actuacions de l'Orquestra Maribel, Luka Caro i PD Ivanote, que no es podran fer. L'entitat anunciarà pròximament com fer la devolució dels imports de les entrades comprades.