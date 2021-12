L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni col·labora per dur a terme el XXI Pessebre Vivent del municipi, que es representarà el diumenge 26 de desembre de 2021 i el dissabte i diumenge 1 i 2 de gener de 2022 al castell. Organitzat pels Trapelles de Calonge, l’obertura de portes serà a partir de les 19 hores a la plaça Major (arcada direcció als jardins del Castell) i l’accés al pessebre serà vigent fins a les 20 hores. El preu de les entrades és de 5 € la general i 3 € per als nens i nenes de 7 a 12 anys, mentre que els infants de fins a sis anys tindran l’entrada gratuïta. Ja es poden adquirir al web i també hi ha la possibilitat de comprar-les presencialment a taquilla cada dia de la representació a partir de les 18.30 hores i fins a l’hora d’entrada al recinte, en què es mantindran totes les mesures de seguretat.

Com cada any per aquestes dates, el públic circularà contínuament al mateix temps que gaudirà d’una vintena d’escenes al voltant del Castell pels jardins, arribant a la plaça d’armes. Els dimonis, el caganer, els pastors o el naixement seran alguns dels retrats que faran les delícies dels assistents al Pessebre Vivent, que acumula 21 representacions. La sortida es fa pel portal fins a la plaça Major, en un recorregut apte per a tothom. Les escenes en moviment estan construïdes per un centenar de figurants, amb vestimenta d’època i tradicional catalana, en què representaran escenes bíbliques i d’oficis artesans de casa nostra, que gairebé han desaparegut en l’actualitat.