El Consell Comarcal del Baix Empordà ha signat un conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge per a implementar l’Oficina de Rehabilitació del Baix Empordà. El conveni permet a l’Oficina d’Habitatge Comarcal oferir les línies d’ajuts i tramitació de les subvencions a la rehabilitació dels Fons Europeus Next Generation per mitjà d’aquesta Oficina de Rehabilitació.

Els Fons Next Generation tenen per objectiu bàsic que els edificis d’habitatges redueixin un mínim del 30% el consum de l’energia primària no renovable i un mínim de reducció de demanda segons la zona climàtica. Es tracta d’un instrument per a impulsar la rehabilitació energètica dels habitatges, però també es podrà finançar la rehabilitació tradicional, com l’accessibilitat o la conservació dels edificis. Constitueixen uns fons de caràcter extraordinari per a combatre els efectes de la pandèmia Covid-19 que haurà de sol·licitar-se abans del juny de 2026. Alhora s’espera que aquests fons contribueixin al canvi cultural cap a la rehabilitació amb criteris ambientals. L’Oficina d’Habitatge del Baix Empordà informarà sobre aquests ajuts i els gestionarà en col·laboració amb l’Àrea de Sostenibilitat i Acció climàtica.