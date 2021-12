Un accident de trànsit, que es va produir a Jafre ahir al matí, va deixar dues dones ferides; una d’elles en estat greu. El sinistre viari va consistir en el xoc d’una furgoneta i un cotxe que circulaven per la GI-634, la via que uneix al municipi amb Colomers. En concret, va passar als voltants d’un quart de vuit del matí, a l’altura del quilòmetre 5 d’aquesta carretera.

A conseqüència del xoc, una de les dones va quedar atrapada a dins del seu vehicle i, per això, els Bombers - que van activar quatre dotacions- la van haver d’intervenir per extreure-la. El SEM va enviar a lloc fins a tres ambulàncies quan van traslladar les dues persones implicades a l’accident fins a l'hospital Josep Trueta de Girona. Els Mossos de Trànsit investiguen ara les causes de l’accident.