Aquesta setmana han finalitzat les obres d’ampliació d’un tram de la vorera nord del passeig del Mar de Palamós, un projecte redactat per l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat dels vianants. Amb l’execució d’aquest projecte, s’ha igualat l’amplada de la vorera de tot el passeig, passant dels 2,20 metres d’aquest tram a 7. Per no perdre les places d’aparcament en bateria que ha engolit la vorera, se n’han habilitat de noves en filera, seguint la dinàmica de la resta del passeig del Mar. Aquest projecte d’ampliació, que ha tingut un cost global d’uns 38.800 euros, ha permès mantenir l’arbrat existent i el punt de càrrega per vehicles elèctrics.