Diverses ciutats del món compten amb carrers que tenen com a nom "Palamós". Són concretament quinze ciutats de fora de l’Estat espanyol, on destaquen Londres o Las Vegas, però n’hi ha més, tant als Estats Units com a localitats de França, Canadà, Sud-àfrica, Mèxic o Xile.

Aquest ventall de vies públiques es poden localitzar fàcilment mitjançant el servei de cartografia Google Maps, situant la via en concret i apropant la imatge per poder visualitzar, fins i tot, el rètol del carrer amb el seu nom. La majoria són carrers, però també hi ha dues avingudes i una plaça, bona part de tots aquests ubicats en zones residencials i principalment a l’estat de Califòrnia, als Estats Units, un país que en total compta amb set localitats amb carrers anomenats Palamós. La relació concreta d’aquestes quinze ciutats localitzades que compten en el seu nomenclàtor amb carrers Palamós, és: Londres, Regne Unit

Plouguiel, França

Victòria, Colúmbia Britànica, Canadà

North Las Vegas, Nevada, Estats Units d’Amèrica

Chino Hills, Califòrnia, Estats Units d'Amèrica

San Ramon, Califòrnia, Estats Units d'Amèrica

South San Jose Hills, Califòrnia, Estats Units d'Amèrica

Cupertino, Califòrnia, Estats Units d'Amèrica

Sunnyvale, Califòrnia, Estats Units d'Amèrica

Mission Viejo, Califòrnia, Estats Units d'Amèrica

Leander, Texas, Estats Units d'Amèrica

Villas las Lomas, Mexicali, Baixa Califòrnia, Mèxic

Hermosillo, Sonora, Mèxic

Vitacura, Xile

Saint Francis Bay, Sud-àfrica El Servei d’Arxiu Municipal de Palamós realitzarà una cerca d’informació en contacte amb les administracions d’aquests municipis i ciutats, mitjançant la qual poder certificar aquesta informació i conèixer l’origen de la decisió d’incloure Palamós en el nomenclàtor de carrers. L’Ajuntament de Palamós està fent ara una crida per si algú té coneixement d’altres localitzacions de carrers Palamós que no han estat esmentades. El consistori demana que els usuaris ho comparteixin a les xarxes socials, amb l’etiqueta #Palamósalmón, per tal de poder-les incloure.