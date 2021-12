El jardí del Gran Museu de la Màgia té un nou atractiu pels seus visitants. Des d’aquest mes s’hi pot observar una escultura de bronze. Una figura que l’il·lusionista Xevi va encarregar per retre homenatge a la figura de la «partenaire» o ajudanta, com es coneix fora dels límits del món de la màgia.

«Gràcies per el vostre esforç, entusiasme, simpatia, dedicació i passió per l’Art de la Màgia. Aquest racó dedicat a totes i a tots vosaltres, de diferents països, diferents races, serveixi per despertar l’admiració del públic – espectador i valorar el vostre treball», comentava l’il·lusionista Xevi. Una figura, que el mateix mag, ha volgut homenatjar perquè «totes elles són persones que pels espectadors moltes vegades passen desapercebudes tot i ser la mà dreta de l’artista. Vertaderament, mereixen totes elles o ells un monument, per això he posat una escultura en el jardí de La Casa Màgica».

Segons informa el Museu de la Màgia de Santa Cristina d’Aro, aquest és l’únic museu de màgia del món que ha dedicat un espai a la figura de la «partenaire».