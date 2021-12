La convocatòria de la 7a edició del Premi Josep Pallach d’articles periodístics, dotat amb 1.000 euors ja està oberta. El termini de presentació dels treballs acaba el 31 de gener de 2022 i el veredicte es farà públic al mes de març.

Els articles presentats han de tractar sobre el món de l’educació, entesa des d’una perspectiva transversal, posant de manifest la interacció entre diversos àmbits socials i/o agents educatius. Els textos han d’haver estat publicats entre els anys 2020 i 2021 en qualsevol mitjà de comunicació imprès o digital, i han de ser redactats en català. Les bases es poden consultar a la web de la fundació: www.fundaciopallach.cat

Aquest premi s’engloba dins dels Premis d’Educació Josep Pallach 2020-2021, que inclouen també la XVII edició del premi d’experiències educatives, en el que col·labora l’Ajuntament de Figueres, i el VII premi de narrativa curta juvenil, amb l’Ajuntament de Begur.

D’altra banda, la Fundació Josep Pallach, també ha convocat, per segon any consecutiu, el premi anual «Empreses per l’educació i el compromís social», adreçat a empreses que apostin pels compromisos amb la feina educadora i la societat. En aquest sentit, la Fundació vol anar un pas més enllà i obrir-se al món empresarial, ja que ho consideren una oportunitat per ampliar el ventall d’influència i trobar noves sinergies.

A diferència dels tres premis ja existents, remunerats, aquesta distinció va néixer l’any passat amb l’objectiu de lliurar tres guardons físics (mirant de repartir pes entre empreses grans, mitjanes i petites) però sense cap compensació econòmica. Les candidatures es podran presentar abans del 31 de gener de 2022, per les mateixes empreses o a proposta de qualsevol persona o entitats. En el jurat, hi han implicat la Generalitat, els sindicats CCOO i UGT i les patronals FOEG i Pimec.