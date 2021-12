L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha informat que adaptarà les activitats vinculades a l’arribada dels Reis d’Orient per complir amb les mesures necessàries per evitar la propagació de la Covid19.

En aquest sentit, el tradicional Campament Reial s’executarà com es va fer en l’edició anterior, de manera que es convertirà en un espectacle de benvinguda als carters reials. La ubicació de l’espectacle serà al Collet i permetrà controlar l’aforament i fer l’activitat a l’aire lliure on el públic estarà assegut i amb mascareta en tot moment. Aquest espectacle s’obrirà amb aforament limitat, recollida prèvia d’entrades i tindrà dos horaris diferents per evitar aglomeracions.

L’espectacle de benvinguda als carters reials tindrà lloc el dia 4 de gener a les 18.15 h i a les 19.45 i l’entrada serà gratuïta sempre i quan els empadronats vagin a recollir-la a partir d’avui a l’Oficina de Turisme de Sant Antoni. Els no empadronats podran reservar, a partir de demà i fins el 2 de gener, la seva entrada a través del web de l’Ajuntament.