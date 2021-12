L’Ajuntament de Palafrugell té unes despeses de lloguer per un import superior als 18.000 euros per un aparcament que no utilitza i que no ha funcionat mai, segons ha comunicat el portaveu del Partit Socialista de Catalunya, Juli Fernández.

Segons el portaveu socialista, que en diverses ocasions ha denunciat en el plenari el fet que el govern fes un contracte d’arrendament de l’antic aparcament del Caprabo, l’Ajuntament de Palafrugell ha seguit assumint unes despeses de lloguer d’un terreny que s’havia d’usar com a aparcament i que no s’ha fet mai servir per a un import exacte de 18.142 euros. Juli Fernández afirma que «aquest fet per part del govern suposa una greu responsabilitat en la gestió dels recursos públics». A més, afegia que: «és molt lamentable que l’Ajuntament de Palafrugell signés en el seu moment un contracte d’arrendament d’un espai sense els informes tècnic previs, que justifiquin que es compleixen els requisits per la seva utilització en condicions de seguretat i encara més greu, assumir despeses». Davant d’aquesta acció del govern de la localitat de Palafrugell, el Partit Socialista de Catalunya considera oportú que aquesta actuació comporti alguna responsabilitat política del regidor responsable.