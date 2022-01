Un cotxe ha xocat amb una pilona mentre circulava aquesta tarda pel carrer Dos de maig de Sant Feliu de Guíxols. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 15.18 hores per part d'un testimoni que ha vist com el vehicle, conduït per una dona, impactava contra el pal de ferro a l'altura de la cruïlla amb el carrer de Miquel Surís.

El cotxe ha quedat bolcat pel costat del conductor, fet que ha provocat que els bombers hagin hagut d'ajudar la dona a sortir del vehicle pel maleter. El SEM ha evacuat la conductora a l'Hospital de Palamós amb ferides lleus. Els fets han tingut lloc a l'altura del número 41 del carrer i no s'hi ha vist implicat cap altre vehicle. El carrer ha romàs tallat durant dues hores per les tasques d'enretirada del vehicle de la via. Finalment, la circulació s'ha restablert a les 17.19 hores.