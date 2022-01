L’hotel Bell Aire està enllestint les obres per tornar el terreny de 216 metres quadrats de titularitat municipal que el jardí de l’establiment ocupava des de fa una trentena d’anys. Aquesta cessió permetrà l’ampliació de l’escola Portitxol, adjacent al negoci i que des de fa temps té la necessitat de disposar de més aules. Un cop finalitzi l’actuació, que ha consistit a enderrocar una estructura de l’hotel i construir una paret mitgera per separar les dues parcel·les, el terreny passarà a ser propietat de la Generalitat de Catalunya. L’alcalde del municipi, Jordi Colomí (UPM), assegura que «s’ha acabat per decisió de l’Ajuntament» i recorda que «altres partits que havien governat, no van actuar». Es donarà compliment a una sentència del Tribunal Suprem de fa més de trenta anys que va certificar la titularitat pública del solar.

L’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l’Estartit té previst fer efectiva la cessió d’aquesta parcel·la al Departament d’Educació de la Generalitat a principis de l’any que ve. Així ho explica Francesc Ferrer (Més per l’Estartit-UPM), president de l’EMD: «Estem tramitant el canvi de titularitat al registre de la propietat». Per la seva banda, Ramon Frigola (Més per l’Estartit-UPM), propietari de l’establiment i vocal de l’EMD, diu que les obres estan gairebé enllestides i assegura que només falta col·locar «una xarxa metàl·lica per completar el mur de separació».

Un cop s’hagi efectuat la cessió, l’ampliació de l’escola Portitxol dependrà de la Generalitat. «Ara que s’ha desencallat, estem fent pressió perquè l’ampliació es faci com més aviat millor», assegura Ferrer, que afegeix que «hem insistit en el fet que es tracta d’una ampliació, perquè no ens posin al sac d’escoles noves a l’hora de distribuir els recurssos».

L’escola Portitxol està actualment preparada per allotjar una sola línia per curs, però, segons detalla el president de l’EMD, hi ha cursos que en tenen dues. Per aquest motiu, l’edifici ha hagut de suprimir espais d’ús comunitari com la biblioteca, la sala d’informàtica o el laboratori per destinar-los a aules. A més, s’han habilitat trossos de passadís amb estructures prefabricades per crear més aules i es va instal·lar un barracó al patí. Amb l’ampliació de l’edifici, «l’objectiu és que l’escola doni el servei per dues línies» i que «recuperi els espais perduts».

L’inici del conflicte

El conflicte sobre la titularitat de la parcel·la va començar a finals dels anys 80, quan el consistori, governat en aquell moment per Pacte per a un Ajuntament Democràtic (PAD), amb Albert Bou al capdavant, va expropiar a canvi de gairebé 57 milions de pessetes uns terrenys de 7.416 m² per construir-hi la nova escola. En revisar el perímetre del solar, que havia estat propietat de l’Hospital dels Pobres i Malalts de Torroella, l’Ajuntament es va adonar que 216 m² estaven ocupats per l’hotel Bell Aire. El 1991, una sentència del Tribunal Suprem (TS) va ratificar aquesta parcel·la com a propietat de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i es van iniciar les negociacions entre l’ens municipal i els propietaris de l’hotel per resoldre el conflicte.

El propietari del Bell Aire insisteix en el fet que, des que es va conèixer aquesta resolució i «disposant dels permisos necessaris per fer ús del terreny», han fet «tot el possible» per arribar a un acord amb l’Ajuntament. A tall d’exemple de bona voluntat, Frigola explica que a finals de l’estiu passat es va retirar «de forma voluntària» el dipòsit de gas propà amb capacitat per 3.729 litres que l’hotel tenia sota el jardí. Des d’aquell moment, l’establiment està connectat al gas natural. «No hi havia cap ordre que ho requerís, però ho vam voler fer de bona voluntat».

Semblava que es desencallava

Després d’un periple de negociacions al llarg de tres dècades, l’any passat semblava que el conflicte estava a punt de desencallar-se. El govern municipal (UPM-ERC) i els propietaris de l’hotel havien arribat a un acord per poder fer una permuta: l’allotjament conservava 100 m², del total de 216 d’aquest terreny, i la resta es tornaven a l’Ajuntament per destinar-los a l’ampliació de l’escola Portitxol. A canvi de conservar part del jardí, els propietaris de l’hotel entregaven a l’Ajuntament una parcel·la edificable de 170 m², ubicada a la carretera de l’Estartit, per completar la permuta. El consistori tenia previst construir-hi un edifici de prop de 400 metres quadrats (planta baixa i tres pisos) per destinar-lo a locals per entitats. Frigola considera que amb la permuta «donàvem més del que rebíem; 170 m² a canvi de 100. I d’aquesta manera es podia ampliar l’escola i l’hotel respirava».

A principis d’aquest 2021, es va haver d’anul·lar l’acord després que el Departament d’Educació presentés un nou projecte d’ampliació i reclamés el retorn de la totalitat del terreny per executar-lo. El canvi d’estratègia va posar punt final a les negociacions.

Les obres per desmantellar la parcel·la van començar a finals d’estiu. L’Ajuntament havia requerit a l’hotel que estiguessin completades abans del 16 de setembre, però el retard no preocupa a l’alcalde de Torroella que assegura: «No ve de tres mesos. Estem contents que s’hagi acabat el procés». Per la seva banda, Ramon Frigola explica que van començar més tard perquè «era complicat fer les obres en temporada alta i més amb la pandèmia». A hores d’ara, l’estructura de fusta i vidre que utilitzava l’hotel Bell Aire -des de fa més de trenta anys- de menjador està completament desmuntada. També està construïda la base del mur entre parcel·les, que falta completar amb una xarxa superior «pendent d’arribar».

El president de l’EMD de l’Estartit descarta cobrar un lloguer a l’hotel pels anys que ha estat fent ús del terreny municipal. «No està escrit enlloc i hem aconseguit recuperar la parcel·la perquè la nova generació hi ha posat voluntat, no teníem cap litigi». Amb tot, el propietari de l’hotel assegura que li ha «sabut greu que alguns polítics hagin posat en dubte la falta de voluntat per desencallar el procés», però conclou que ara «ja és un tema tancat».