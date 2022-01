L'Audiència de Girona ha condemnat a 1 any i 2 mesos de presó un acusat que va trencar el nas a un home d'un cop de puny a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) el 22 de juny del 2015. El tribunal conclou que el processat és autor d'un delicte de lesions, però li aprecia una atenuant de dilacions indegudes pel temps que el cas ha trigat a arribar a judici. La fiscalia l'acusava d'un delicte de lesions agreujades, però la sentència ho descarta perquè no s'ha pogut provar que, quan el va colpejar, tingués un tornavís a la mà i també apunta que les lesions no li han causat deformitat: «Els perjudicis estètics són lleus i no considerem que produeixin lletjor al rostre». El condemnat haurà d'indemnitzar la víctima amb 12.547 euros.

La fiscalia demana 3 anys de presó i més de 15.500 euros d'indemnització per un delicte de lesions agreujades. L'acusació particular elevava la petició a una pena de 6 anys i indemnització de 18.000 euros. A més, l'acusació pública també sol·licitava l'expulsió del país en cas de condemna i que li prohibissin l'entrada durant 6 anys. La sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent la magistrada Fátima Ramírez Souto, conclou que cap a les onze de la nit del 22 de juny del 2015, acusat i víctima es van trobar al carrer Alacant de Sant Feliu de Guíxols. Havien quedat perquè l'ara condemnat saldés un deute de 200 euros que tenia amb la víctima. Durant la trobada, l'acusat va acabar «propinant un cop a la cara amb el puny tancat» a la víctima. A la mà, diu la sentència, hi duia «un objecte metàl·lic no determinat» però no s'ha pogut acreditar que aquest instrument perillós –que segons les acusacions era un tornavís- arribés a impactar contra el rostre de l'home. La sentència recull que la tipologia de les ferides no són compatibles amb l'atac amb l'objecte metàl·lic.

Del cop de puny, li va trencar el nas a la víctima: «Li va causar la fractura dels ossos propis del nas i una ferida inciso contusa a la piràmide nasal». Va necessitar deu punts de sutura i tractament mèdic. Com a seqüeles, pateix alteració de la respiració nasal i un perjudici estètic que el tribunal qualifica de «lleu»: «El tribunal, després d'observar directament la cara de la víctima ha pogut apreciar una cicatriu petita i una desviació del septe nasal que només s'aprecia a escassa distància i que no considerem que produeixin lletjor al rostre». Així, l'Audiència el condemna a 14 mesos de presó per un delicte de lesions amb l'atenuant de dilacions indegudes. El tribunal també rebutja l'expulsió del condemnat, que va arribar al país procedent del Marroc sent menor d'edat, perquè té més arrelament aquí que al seu lloc d'origen i perquè no té antecedents penals: «Tenint en compte les circumstàncies personals i de la gravetat del delicte comès, la substitució de la pena per l'expulsió del territori espanyol resulta desproporcionada i no pot ser acordada».