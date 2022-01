Palafrugell ha identificat prop de 700 espècies de fauna i flora al seu litoral, de les quals el 30% són mol·luscs i el 22% peixos. Aquesta és una de les conclusions que ha extret un estudi cartogràfic encarregat el 2021 per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament per tal d’actualitzar i ampliar la distribució i superfície de les praderies de posidònia.

L’objectiu de l’estudi, segons va explicar el consistori a través d’un comunicat, és conèixer bé la localització de les praderies per tal de potenciar-ne la seva conservació i evitar-ne el seu deteriorament.

El municipi de Palafrugell compta amb aproximadament 49,31 hectàrees de praderies de fanerògames marines, entre les quals destaca la posidònia oceànica.

Inventari de fauna i flora

L’estudi també ha servit per fer un inventari exhaustiu de la fauna i la flora marina per tal de recollir i ampliar el coneixement sobre el patrimoni natural marí del municipi i posar-lo en valor davant de la ciutadania. Sobre això, s’han identificat 679 espècies de fauna i flora, de les quals destaquen els fons rocosos, on hi ha quasi la meitat de les espècies del municipi. Els segueixen els fons sorrencs, les coves, les aigües obertes, el coral·ligen i les praderies de posidònia.

El consistori subratlla que aquest treball permetrà millorar el coneixement que es té del litoral marí del municipi, i prendre d’aquesta manera les mesures més adients per conservar la biodiversitat.