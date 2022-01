L’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà ha posat en marxa una campanya de comunicació i sensibilització contra l’incivisme en la gestió dels residus. Es tracta d’una campanya que molts municipis gironins han iniciat davant la presència de voluminosos fora dels contenidors i que s’ha intentat frenar amb l’enduriment de les sancions pel mal ús que se’n faci.

El consistori lamenta la presència «continuada» de bosses de residus fora dels contenidors i d’altres objectes de grans dimensions (denominats voluminosos) a les zones per llençar la brossa. Per això, ha col·locat cartells informatius a les zones de contenidors demanant civisme i que s’utilitzin correctament els contenidors per separar les deixalles. També recorda que, segons indica l’Ordenança municipal de civisme i convivència, el mal ús dels contenidors es pot sancionar amb multes de 90 fins als 900 euros.

L‘Ajuntament recorda que si no hi hagués un mal ús de la gestió de residus, la despesa dedicada a millorar aquestes zones es podria invertir en altres tasques de manteniment i projectes de millora de la ciutat.

El municipi compta des de març de 2019 amb un servei de recollida de voluminosos pels ciutadans que no tinguin vehicle per dur-los a la Deixalleria. Per últim, manifesta la necessitat que tothom recicli els residus que genera, i el que no sigui objecte de recollida selectiva, com ara olis vegetals, restes de posa, vidre pla, matalassos o mobles, es porti a la Deixalleria.