Un incendi iniciat de matinada ha afectat tota una habitació d’un apartament situat a Platja d’Aro sense provocar ferits. Segons l’avís rebut pels Bombers de la Generalitat, el foc s’ha iniciat cap a les cinc del matí en un apartament de la tercera planta d’un edifici situat al número 14 del carrer Empordà del municipi.

Les flames s’han iniciat en una habitació de l’apartament i ha cremat diversos mobles, entre els quals un matalàs i un endoll, que segons el cos d’emergències podrien haver causat l’incendi. En el moment que s’ha iniciat el foc no hi havia ningú dins l’apartament, i el foc no s’ha estès a cap altra cambra. Tampoc ha afectat l’estructura de la casa. Quatre vehicles dels Bombers han participat en l’extinció de l’incendi.