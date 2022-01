La Policia Local de Palafrugell ha retirat del mercat mig miler de joguines de comerços de la ciutat de manera preventiva per anomalies en l’etiquetatge.

La primera part de l’operació, que s’ha dividit en dues parts, es va fer entre el 23 i el 27 de desembre de forma aleatòria als comerços especialitzats i també a les botigues que en venien sense ser específiques.

En total es van inspeccionar 6.315 joguines, de les quals 514 van ser retirades de la venda preventivament per deficiències a l’etiquetatge. D’aquestes, 183 s’han destruït perquè els locals no han pogut esmenar les deficiències trobades. En canvi, 331 articles han quedat pendents de validar per la segona fase de la campanya, que es farà entre el 17 i el 21 de gener.