L'entitat ecologista Salvem la Pineda d'en Gori denuncia que s'han començat a aixecar dos xalets a la Fosca, a Palamós (Baix Empordà), malgrat que els ecologistes han interposat un recurs de reposició i un contenciós contra el projecte Bellafosca. Des de l'Ajuntament confirmen que els treballs estan en marxa i reitera que compleixen amb els permisos concedits: "Les obres són legals". Els ecologistes, en canvi, asseguren que no tenen resposta dels recursos interposats i que en aquesta situació els treballs no haurien d'haver començat. També recorden que han fet diverses concentracions d'oposició al projecte, que preveu 43 apartaments en dos edificis on antigament s'ubicava l'hotel Bellafosca, i que han presentat més d'un miler de signatures en contra.

Paral·lelament i tal i com avança el Punt Avui, l'Ajuntament està a punt de començar la segona fase de les obres d'urbanització del sector de la Fosca, pressupostades en 3,3 milions d'euros i amb un termini d'execució de 16 mesos. Salvem la Pineda d'en Gori denuncia una tala d'arbres a la pineda de la Fosca