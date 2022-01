SOS Costa Brava ha reclamat a la Generalitat que activi una partida pressupostària per comprar la base Loran de l'Estartit, que el Ministeri de Defensa ha venut recentment a un particular per 400.000 euros. L'entitat ecologista defensa "el valor ambiental i paisatgístic" de la finca, inclosa dins del Parc Natural del Montgrí, i lamenta "l'escàs interès" que ha mostrat l'administració catalana per obtenir la cessió de la finca. En una carta dirigida al vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, l'entitat reclama saber quina és la postura oficial de la Generalitat respecte la finca i les actuacions previstes, incloent les opcions d'aplicació urgent del dret de retracte. També reclama saber les previsions respecte a la creació del Conservatori del Litoral, mig any després que s'hagués d'haver creat.

Un particular compra la base Loran a l’Estartit Segons expliquen, des de SOS Costa Brava han tingut coneixement que "ni la Generalitat ni l'Ajuntament de Torroella han presentat ofertes a les diverses subhastes efectuades pel Ministeri de Defensa per a la venda de la base Loran", de manera que els "entristeix" la manca d'interès que, al seu parer, han mostrat l'administració local i catalana per obtenir la cessió de la finca, així comper "evitar la privatització de patrimoni públic dins d'un espai natural protegit". Segons consideren, els 400.000 euros pels quals s'ha venut és un import "irrisori" en el conjunt de les finances catalanes. D'altra banda, també qualifiquen de "lamentable" la "manca d'interès" per executar la demolició dels edificis en runes i la renaturalització de la finca", tal com preveu el POUM de Torroella, i dotar el Parc Natural del Montgrí "d'un mínim equipament" construït en ple massís des d'on fer tasques de vigilància i gestió de les 2.6000 hectàrees de forestes públiques que hi ha al massís. SOS Costa Brava exigeix la creació del Conservatori del Litoral, després d'esgotar-se el termini que es va fixar Conservatori del Litoral Des de SOS Costa Brava, a més, critiquen que ja ha passat mig any des de que s'hauria d'haver constituït el Conservatori del Litoral, que hauria de servir per comprar sòl al litoral per protegir-lo i salvaguardar-lo de la urbanització i artificialització. Tot i això, a hores d'ara continua sense existir. "D'haver-se creat, dit organisme hauria pogut incloure en el seu inventari de finques prioritàries a adquirir la citada base Loran, amb llurs 35 hectàrees d'ecosistemes naturals, i haver dut a terme dita adquisició", assenyalen.