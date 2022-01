Un total de 756 persones han participat en la fase final de votació dels pressupostos participatius de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni que organitza la regidoria de Participació Ciutadana, el que suposa un increment del 21% dels vots emesos respecte l’any passat. La participació estava oberta als majors de 16 anys empadronats al municipi i als titulars i cotitulars de segones residències.

En tot el procés dels pressupostos participatius, entre la fase de presentació de propostes, la primera volta de votació i la votació final, hi ha hagut un total de 1.479 participacions ciutadanes.

Els participants, a la votació final havien de triar 1 dels 7 projectes finalistes, escollits en la primera volta de votació.

Un cop escrutat el resultat, el projecte guanyador ha estat la millora de les instal·lacions dels camins de ronda i accessos a les platges i cales del municipi, amb 219 vots. En segona posició s’ha situat l’habilitació a Sant Antoni d’un gran parc amb arbres i zones d’ombra, taules de pícnic i gronxadors, amb 152 vots, mentre que la proposta classificada en tercera posició ha estat fer els passos de vianants accessibles per a persones amb mobilitat reduïda, amb 131 vots.

Els Pressupostos Participatius 2022 van començar amb el període de presentació de propostes, quan es van recollir 116 propostes presentades per la ciutadania. Aquestes propostes, un cop validades per part dels serveis tècnics municipals, es van agrupar en 39 propostes que van passar a la primera volta de votació per triar 7 projectes finalistes. Aquests, van passar a la fase final de votació, determinant el projecte guanyador dels Pressupostos Participatius 2022, pel qual es destinen 125.000 euros del pressupost municipal d’inversions, un 25% més respecte a l’any passat.