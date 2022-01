SOS Costa Brava ha reclamat a la Generalitat que activi una partida pressupostària per comprar la base Loran de l’Estartit, que el Ministeri de Defensa ha venut recentment a un particular per 400.000 euros. L’entitat ecologista defensa «el valor ambiental i paisatgístic» de la finca, inclosa dins del Parc Natural del Montgrí, i lamenta «l’escàs interès» que, des del seu punt de vista, ha mostrat l’administració catalana per obtenir la cessió de la finca. En una carta dirigida al vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, l’entitat reclama saber quina és la postura oficial de la Generalitat respecte la finca i quines actuacions tenen previstes per aconseguir-ne la titularitat, incloent les opcions d’aplicació urgent del dret de retracte, tal com ha anunciat que faria la conselleria d’Acció Climàtica. A més, SOS Costa Brava també reclama conèixer les previsions respecte a la creació del Conservatori del Litoral, que porta ja mig any de retard i que consideren que hauria estat una bona eina per comprar aquest terreny. Per tot plegat, l’entitat ecologista ha demanat una reunió amb els responsables polítics i tècnics per parlar de totes aquestes qüestions.

Segons expliquen, des de SOS Costa Brava han tingut coneixement que «ni la Generalitat ni l’Ajuntament de Torroella han presentat ofertes a les diverses subhastes efectuades pel Ministeri de Defensa per a la venda de la base Loran», de manera que els «entristeix» la manca d’interès que, al seu parer, han mostrat l’administració local i catalana per obtenir la cessió de la finca, així com per «evitar la privatització de patrimoni públic dins d’un espai natural protegit». Segons consideren, els 400.000 euros pels quals s’ha venut és un import «irrisori» en el conjunt de les finances catalanes. «Falta d’interès» D’altra banda, des de SOS Costa Brava també qualifiquen de «lamentable» la «manca d’interès» per executar la demolició dels edificis en runes i la renaturalització de la finca», tal com preveu el POUM de Torroella, i dotar el Parc Natural del Montgrí «d’un mínim equipament» construït en ple massís des d’on fer tasques de vigilància i gestió de les 2.600 hectàrees de forestes públiques que hi ha. Pel que fa a l’anunci de la conselleria d’Acció Climàtica d’iniciar els procediments jurídics necessaris per recuperar la titularitat de la base Loran en base al dret de tempteig i retracte, SOS Costa Brava «celebra» la decisió, però també mostra el seu escepticisme, ja que «la llei 12/1985 fixa un mínim de cent hectàrees per exercir el citat dret». Si finalment la Generalitat pot exercir aquest dret, podrà comprar la finca pel mateix preu que la va adquirir el ciutadà francès, l’objectiu del qual, segons ha anunciat, és viure-hi i fer-hi un museu. El Conservatori del Litoral, pendent Més enllà del cas concret de la base Loran de l’Estartit, SOS Costa Brava critica que ja ha passat mig any des de que s’hauria d’haver constituït el Conservatori del Litoral, que hauria de servir perquè la Generalitat pogués comprar sòl al litoral català per protegir-lo i salvaguardar-lo de la urbanització i artificialització. A hores d’ara, tanmateix, aquest organisme -previst dins de la llei de protecció i ordenació del litoral aprovada pel Parlament- encara no s’ha constituït, malgrat que hauria d’haver estat en funcionament abans del 30 de juliol de 2021. En els últims mesos, les entitats ecologistes han institit en nombroses ocasions en la necessitat que sigui realitat el més aviat possible. Des de SOS Costa Brava, concretament, consideren que, si aquest organisme ja estigués en funcionament, hauria pogut servir per comprar la base Loran, o com a mínim per intentar-ho. «D’haver-se creat, dit organisme hauria pogut incloure en el seu inventari de finques prioritàries a adquirir la citada base Loran, amb llurs 35 hectàrees d’ecosistemes naturals, i haver dut a terme dita adquisició», assenyalen. Segons consta en una disposició addicional de la llei, el Conservatori del Litoral s’hauria de finançar amb les aportacions del Govern català i també amb les aportacions d’altres administracions, entitats i empreses. A més, estableix que el procés de creació d’aquest organisme serà participatiu i comptarà amb experts en matèria ambiental i territorial, així com entitats de conservació del medi. Per a SOS Costa Brava, la seva creació és «una necessitat inajornable», especialment després de comprovar «la forta pressió immobiliària i urbanística a la que torna a estar sotmesa la totalitat del litoral català».