Palafrugell ha donat avui a Llafranc el tret de sortida a la 31ena edició de la Garoinada amb la presència dels cuiners dels restaurants del municipi que hi participen. Enguany, aquesta cita gastronòmica anual s'allargarà fins al 27 de març, amb la participació d’un total d’11 restaurants i 5 allotjaments.

Joan Vigas, alcalde accidental i regidor delegat de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP), ha explicat que s'espera que després de dos anys amb restriccions per la Covid-19 "la campanya es pugui normalitzar i es torni a gaudir de d’una gastronomia que es combina amb un entorn paisatgístic únic”.

Els restaurants oferiran un menú que consisteix en un entrant de garoines, un primer plat a triar entre platillo de l’Empordanet o bé un plat alternatiu diferent en cada restaurant, unes postres de grana de capellà, aigua, vi i cafè. Els menús estaran maridats amb vins del celler Espelt. El preu variarà entre 35 i 48 euros, depenent de l‘establiment.

A banda, s’oferiran diferents fórmules per passar un cap de setmana de Garoinada a Palafrugell que inclouen el menú i l’allotjament en algun dels hotels del municipi, i una activitat a escollir entre una sortida en vaixell clàssic o una excursió de senderisme, per conèixer l’entorn de la mà d’un expert del territori. Com a novetat d’aquest any, també és podrà realitzar un tast de vi L’Empordà a la copa a càrrec de Vins i Licors Grau.

A més, s'entregarà a les persones que facin el menú un talonari de tiquets que permet visitar els diferents equipaments culturals del municipi (Fundació Josep Pla, Fundació Vila Casas Can Mario, Museu del Suro i Jardí Botànic de Cap Roig), un tiquet per a la piscina municipal i un val de descompte per comprar a Vins i Licors Grau, patrocinador de la campanya.

Aquesta edició també es podrà gaudir de l’experiència entre setmana, amb l’oferta del menú i allotjament de diumenge a dijous.