La Regidoria d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Begur iniciarà el pròxim dilluns 17 de gener les obres d’arranjament del mur del vial de la carretera de circumval·lació, que dona accés al sector de sa Tuna. Aquesta estructura va patir una esllavissada el passat mes de gener de 2020 a causa del temporal Glòria, i ara el consistori hi actuarà per a garantir-ne la seva estabilitat.

Els treballs seran executats per PERFO-ROCA SL, empresa adjudicatària del contracte administratiu d’obres, i tindran un cost de 86.347,60 euros (IVA inclòs). L’actuació, a més, tindrà un temps estimat d’execució de sis setmanes. El projecte ha estat redactat per l’enginyera de camins Queralt Santandreu i Colàs, i va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local el 30 de març de 2021.

L’actuació projectada per la reparació de l’esllavissada consisteix en la reconstrucció del mur de contenció de 20 metres de llargada amb micropilots de 5,45 metres de fondària, una llosa de formigó armat a la part superior de 50 centímetres de gruix i 1,50 metres d’amplada, sobre la qual es reposarà el paviment del vial i es col·locarà la barrera de contenció. Aquesta llosa es recolzarà sobre els micropilots de 150 mil·límetres de diàmetre situats al portell, separats 40 centímetres entre ells, armats amb armadura tubular.

Les obres comportaran diferents afectacions en el trànsit de vehicles per aquest espai. En aquest sentit, els treballs afectaran el carril del costat est, quedant apte pel trànsit el carril del costat oest amb la formació d’un pas alternatiu semaforitzat provisional.