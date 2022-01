Blanes allotjarà diumenge tres curses que formen part d’un mateix esdeveniment esportiu que transcorre en sengles modalitats diferents. Es tracta de la veterana XXXIII Cursa Mar i Murtra, la clàssica mitja marató; la VII Cursa Mar i Murtra Sprint de 10 km; i la II Trail Mar i Murtra, de 15 km de recorregut. Tres proves amb nivells de dificultat i recorreguts per complaure totes les capacitats físiques dels corredors.

Per aquest motiu, la Policia Local de Blanes ha informat sobre diversos canvis circulatoris que caldrà fer durant el matí d’aquest proper diumenge, 16 de gener per garantir el bon funcionament dels esdeveniments esportius. Les modificacions afectaran la circulació en diversos vials del municipi, que s’aniran tallant al trànsit rodat de manera esgraonada.

L’afectació s’encetarà coincidint amb la sortida de la primera de les tres curses, a les 9 del matí, i s’allargarà fins 2/4 d’1 del migdia, aproximadament, quan està previst que es tanqui el recinte d’arribada dels corredors i corredores. El tall afectarà els carrers que formen part del recorregut de les curses, així com a l’Avinguda Joan Carles I, en el tram comprès entre la carretera GI-682 i la rotonda de la Plaça de l’Escorxador.

Aquests tall de trànsit també afectarà al transport públic de viatgers i, en aquest sentit, val a dir que també quedarà afectada la circulació dels autobusos des de la Plaça Catalunya en direcció a la zona del Port. Els recorreguts de les tres curses són similars en dos dels casos, però cal recordar que cada modalitat de cursa surt a una hora diferent.

Recorreguts i horaris de les tres Curses Mar i Murtra

A les 9 del matí començarà la II Trail Costa Brava, de 15 km, amb sortida des del Passeig de Mar en direcció al Carrer Ample i Carrer Anselm Clavé fins la Rotonda dels Focs. Des d’aquí enfilarà per diversos camins de sorra fins connectar amb el pont elevat de Mas Borinot en direcció a l’Avinguda Joan Carles I. Seguiran pel camí de sorra del costat de l’Escola Carles Faust en direcció a Santa Bàrbara, el Carrer de la Cala per pujar a Sant Joan, baixada per Vidal i Barraquer, Mas Terrats, Salut, Raval Sud, Muralla i accés a la zona de vianants pel Passeig de Mar sentit Port.

La més tradicional, la XXXIII Cursa Costa Brava de 20 km, sortirà a 2/4 de 10 del matí i seguirà pel Passeig de Mar en direcció a Els Pins, Mercè Rodoreda i Avinguda Vila de Madrid fins connectar als camins del marge del riu Tordera. Travessarà la GI-682, el veïnat de Mas Cremat i la GI-600, Continuarà pel Bosc d’en Rabassa, camins del Vilar, també travessaran el pont elevat de Mas Borinot i enfilaran per l’Avinguda Joan Carles I, Carrer Salut, Raval Sud i Muralla. L’arribada la faran pel mateix lloc: la zona de vianants pel Passeig de Mar sentit Port.

Per últim, a les 10 del matí es donarà el tret de sortida de la tercera i darrera modalitat més popular: la VII Cursa Mar i Murtra Sprint de 10 km. En el seu primer tram farà el mateix recorregut que la clàssica de 20 km, però enlloc de travessar el Bosc d’en Rabassa i el Vilar, quan arribi a la GI-682 girarà per la zona dels Karts seguirà per la Carretera de Malgrat, camins de sorra amb sortida pel Carrer Colon, i des d’allí retornaran al punt de sortida passant per sobre del Passeig de S’Abanell.