L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha anunciat que ja té a punt el nou projecte de reurbanització de la plaça del Nord del municipi, que permetrà millorar l’estat de l’indret que ara es troba força desgastat. El pressupost d’execució d’aquesta actuació ronda els 260.000 euros i les obres està previst que s’executin a finals d’aquest 2022.

El regidor d’Urbanisme de Sant Feliu, Josep Saballs, ha recordat aquesta setmana que «s’ha readaptat el projecte» existent. I és que, inicialment s’havia redactat un primer projecte el 2014 que ara el consistori ha actualitzat «adequant-lo a la nova normativa».

Les obres de la plaça del Nord que contempla el nou projecte inclouen l’actuació en els serveis i el paviment, que està en molt mal estat, com també en un tram del carrer Nou de Sant Antoni. Saballs va explicar que en aquest tram de via «es farà una reforma d’urbanització amb plataforma única, deixant la vorera al mateix nivell que el paviment i amb recollida d’aigües central». El disseny elimina barreres arquitectòniques i, per tant, facilita el desplaçament de persones amb mobilitat reduïda.

Una de les característiques de la plaça que es mantindrà són els onze metres de diàmetre que té l’estructura central, així com «els elements característics com la font, l’arbrat i els bancs», va destacar el regidor.

Les voreres que l’envolten faran un metre i mig d’ample, seguint la normativa. A més, es treballarà el paviment d’un sector del carrer Sant Domènech fins a la cantonada amb el carrer Nou dels Garrofers per acabar de completar aquesta actuació.