L’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha volgut fer una pas més en la millora de la gestió dels residus municipals instal·lant, recentment, cinc minideixalleries a la via pública per facilitar el reciclatge de residus de petit format que no es poden dipositar als contenidors. S'han ubicat en punts estratègics i concorreguts del municipi, com passejos i centres educatius, per tal de fer-los el més propers possibles a tots els perfils d'usuari i fer més familiar el concepte de deixalleria al jovent del municipi.

A Torroella de Montgrí, les minideixalleries s’han instal·lat al passeig de Catalunya, a tocar de la plaça del Lledoner; a la plaça Quintana i Combis cantonada amb Vicenç Bou i Carrer Ullà; i al carrer Roser, davant de l'Escola Guillem de Montgrí. A l'Estartit, estan ubicades davant l'Oficina de Turisme i a tocar de l'Escola Portitxol, al carrer Eivissa cantonada amb Roca Maura. Els residus que s'hi poden dipositar són, principalment, elements electrònics que ja han acabat la seva vida útil: cd, tòners o cartutxos d'impressora, petits aparells elèctrics o electrònics, piles i bateries o bombetes de baix consum i LED. Marc Calvet, regidor de Serveis Municipals i Residus, ha assegurat que aquestes instal·lacions tenen la doble funció de conscienciar i posar a l’abast de la ciutadania el mitjà per tal de dur a terme una gestió adequada de residus especialment nocius per al medi ambient i que sovint es deixen als contenidors de rebuig o de selectiva. Residus que requereixen tractament especial Els residus que cal portar a la minideixalleria requereixen un tractament especial per les seves característiques i per això no es poden llançar als contenidors que hi ha al carrer. Elements com les piles o les bateries poden tenir productes químics que mal tractats tenen un gran impacte sobre les persones, la fauna i la flora. L'empresa que gestiona els residus al municipi aplegarà separadament la brossa de cada punt de recollida i la portarà fins a la deixalleria municipal que la derivarà cap a les plantes corresponents per al seu tractament adequat. Deixalleria municipal A banda de la fracció resta, orgànica, cartró, vidre, plàstic i els residus de la minideixalleria, la resta de brossa cal portar-la a la deixalleria municipal. Són elements com residu vegetal de jardineria, mobles, electrodomèstics, residus tèxtils, ferros, vidres que no són d'envasos, pintures, dissolvents, pneumàtics, aparells electrònics i càpsules de cafè. Pel que fa als voluminosos o residu de jardineria hi ha un servei gratuït de recollida trucant al telèfon 900 720 678.